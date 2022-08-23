القضاء العراقي يصدر مذكرات قبض بحق 3 أشخاص بينهم قياديان في التيار الصدري

أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الثلاثاء، مذكرات قبض بحق 3 أشخاص بينهم قياديان في التيار الصدري.

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وذكر المجلس في بيانين منفصلين أنه "أصدر مذكرة قبض بحق المدعوين صباح الساعدي، ومحمد الساعدي، بتهمة تهديد القضاء".

وفي بيان آخر، قال المجلس إن: "محكمة تحقيق الكرخ أصدرت مذكرة قبض بحق المدعو غايب العميري بخصوص جريمة التحريض على قتل القضاة، ومنعت سفره، مطالبة من الأجهزة الأمنية سرعة تنفيذه".

يذكر أن صباح الساعدي هاجم في الفترة الأخيرة مجلس القضاء الأعلى عبر تغريدات نشرها الإعلام الرسمي للتيار الصدري.



المصدر: RT