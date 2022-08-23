اعتصام أتباع الصدر أمام مجلس القضاء.. الحلبوسي يعلق والكاظمي يقطع زيارته إلى مصر

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، أن رئيسها مصطفى الكاظمي، قطع زيارته إلى مصر عائدا إلى بغداد بسبب التطورات السياسية التي جرت صباح اليوم.

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ونقل البيان عن الكاظمي قوله: "نحذر من تعطيل عمل المؤسسة القضائية الذي يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية".

وأضاف أن "حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب".

وطالب الكاظمي وفقا للبيان "جميع القوى السياسية بالتهدئة، واستثمار فرصة الحوار الوطني للخروج بالبلد من أزمته الحالية، وبعقد اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة".

من جهته، علق رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، على اعتصام أتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمام مجلس القضاء الأعلى في بغداد، وأكد أن "الخصومة يجب ألا تكون مع القضاء".

وقال الحلبوسي في بيان صحفي مقتضب، اليوم الثلاثاء: "ندعم التظاهرات وفق السياقات القانونية والدستورية، وبما يحفظ الدولة ومؤسساتها ويحمي وجودها".

وأضاف: "لكن لا ينبغي أن تكون خصومتنا مع القضاء الذي نحتكم إليه جميعا إذا اختصمنا".



المصدر: RT