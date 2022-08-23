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الانتقالي الجنوبي اليمني يطلق "سهام الشرق" على أبين

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الانتقالي الجنوبي اليمني يطلق
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أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن إطلاق عملية عسكرية "لمكافحة الإرهاب" في محافظة أبين بجنوب اليمن، فيما اتهم مسؤول حكومي يمني المجلس بالسعي للقضاء على وحدات الجيش في المحافظة.

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وقال علي الكثيري، المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي في تغريدة عبر "تويتر": "القوات المسلحة الجنوبية تطلق عملية "سهام الشرق" في أبين".

وأضاف أن العملية "تهدف لمكافحة الإرهاب في المحافظة"، دون مزيد من التفاصيل.

وتعليقا على إطلاق هذه العملية العسكرية، رد مستشار وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعتر بها، مختار الرحبي، في تغريدة عبر "توتير"، قائلا إن "العمليات العسكرية التي أعلن عنها الانتقالي هي للقضاء على ما تبقى من ألوية عسكرية في شقرة، وقد كتبت عن ذلك بالأمس، أنهم يستخدمون حرب الإرهاب كغطاء فقط للقضاء على ما تبقى من الجيش الوطني في أبين واخضاع أبين للسيطرة الكاملة لهم، وبعد ذلك سوف تنتقل المعارك إلى سيئون وبعدها المهرة".

واتهم الرحبي المجلس الانتقالي الجنوبي "باستخدام الإرهابية كغطاء للقضاء على ما تبقى من الجيش الوطني وإخضاع المحافظة لسيطرته الكاملة".

ويتقاسم الجيش اليمني الرسمي وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، السيطرة على محافظة أبين.

المصدر: RT

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