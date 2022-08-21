الجيش اليمني يتهم "الانتقالي" باقتحام مواقع نفطية في شبوة

اتهم الجيش اليمني الرسمي، فجر الأحد، قوات موالية لـ "المجلس الانتقالي الجنوبي" باقتحام منشآت نفطية بمحافظة شبوة والاستيلاء على ممتلكات بملايين الدولارات.

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ودان بيان أصدره اللواء 21 ميكا (وحدة عسكرية مقرّها شبوة) تابعة للجيش اليمني: "انتهاكات وخروقات نفذتها السبت قوات العمالقة ودفاع شبوة (موالية للانتقالي)".

واتهم هذه القوات "بالهجوم على قوات حماية الشركات ونهب ممتلكات للجيش والشركة اليمنية للغاز المسال (حكومية) تقدر بملايين الدولارات".

كما اتهمها "بأسر جنود من قوات حماية المنشآت (لم يذكر العدد) خلال الهجوم".

وأضاف البيان أن ذلك حدث "رغم صدور توجيهات رئاسية بعدم الاقتراب والتقدم باتجاه منشآت وحقول النفط".

وطالب الجيش المجلس الرئاسي والتحالف العربي بالضغط لتنفيذ القرارات الرئاسية و"فرض التهدئة ووقف الحرب وإطلاق جنود قوات حماية المنشآت الذين تم أسرهم وانسحاب قوات العمالقة ودفاع شبوة من المواقع النفطية".

والجمعة، أقرت لجنة رئاسية مكلفة بـ "تقصي الحقائق" في شبوة عددا من الإجراءات لمعالجة الاشتباكات التي شهدتها المحافظة في الآونة الأخيرة.

وتضمنت هذه الإجراءات " وقف إطلاق النار من جميع الأطراف واستمرار وحدات الجيش المسؤولة عن حماية المنشآت والشركات النفطية بتنفيذ مهامها السابقة".

وتقع شبوة ضمن ما تعرف بالمحافظات الجنوبية، وتعد واحدة من أهم محافظات اليمن كونها غنية بالنفط.

المصدر: الأناضول