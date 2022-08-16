تونس.. المحكمة العسكرية تقضي بسجن الصحفي صالح عطية 3 أشهر

قضت محكمة عسكرية تونسية بسجن الصحفي صالح عطية 3 أشهر بتهمة "نشر أخبار زائفة".

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وقضت الدائرة الجناحية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس مساء اليوم الثلاثاء بالسجن مدة 3 أشهر في حق الصحفي صالح عطية، إثر تصريح كان أدلى به إلى قناة "الجزيرة" القطرية حول رفض قيادات من الجيش الوطني طلبا تقدم به رئيس الجمهورية لإغلاق بعض مقرات اتحاد الشغل.

ورأت المحكمة في ذلك "نشرا لأخبار زائفة"، مع تمسك الصحفي بعدم الكشف عن مصدر حول ما أدلى به من معطيات.

وكانت جلسة اليوم خصصت لاستجواب عطية حول ما نسب إليه من تهم وسماع مرافعات محاميه التي استمرت لساعات قبل حجز ملف القضية للتصريح بالحكم إثر الجلسة.

المصدر: "موزاييك"