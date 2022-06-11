بعد نفي اتحاد الشغل.. النيابة العسكرية في تونس تفتح تحقيقا في تصريحات الصحفي صالح عطية

أكدت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري في تونس يوم السبت أن النيابة العسكرية فتحت بحثا تحقيقيا على خلفية تصريحات الصحفي صالح عطية التي ادلى بها لقناة "الجزيرة" يوم الجمعة.

وقال صالح عطية إن رئيس الجمهورية قيس سعيد طلب من الجيش بصفة رسمية التدخل ضد اتحاد الشغل وذلك بغلق مقراته ووضع بعض القيادات رهن الإقامة الجبرية العسكرية.

ويأتي البحث التحقيقي وفق نص البلاغ من أجل جرائم الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والمس من كرامة الجيش الوطني وسمعته والاساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات.

وكان الأمين العام للمركزية النقابية نور الدين الطبوبي قد نفى صباح السبت صحة الأخبار المتداولة بشأن وضع قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل في الإقامة الجبرية وغلق مقرات المركزية النقابية.

كما نفى الأخبار المتداولة على بعض مواقع صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص اتصاله بقيادات من الجيش التونسي وبقيادات من وزارة الداخلية.

المصدر: وسائل إعلام تونسية