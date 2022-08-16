الإمارات.. هيئة إدارة الأزمات تعلن انتهاء الحالة الجوية التي شهدتها الدولة

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والمركز الوطني للأرصاد عن انتهاء الحالة الجوية التي شهدتها البلاد، بعد عاصفة ترابية أدت إلى انعدام في الرؤية.

وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى استمرار فرصة تكون بعض السحب الركامية المحلية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، مع فرصة سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة.

ومن خلال المستجدات المتعلقة بالحالة الجوية، أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بأن جميع الجهات المعنية تعاملت مع الحالة الجوية باستباقية ومرونة عالية، مضيفة بأنها لا تزال على أهبة الاستعداد في المناطق التي قد تتأثر خلال الفترة المقبلة، وذلك للتعامل مع كافة التطورات التي قد تطرأ على الحالة الجوية وتقييم شدتها ودراسة مخاطرها المحتملة.

هذا وقامت وزارة الداخلية بالتعاون والتنسيق مع القيادات الشرطية المحلية على وضع خطط وإجراءات استباقية لضمان سلامة المجتمع وحفاظا على الأرواح والممتلكات، والحد من تداعيات الحالة الجوية.

المصدر: "الإمارات اليوم"