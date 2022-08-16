النيابة المصرية تباشر التحقيق في حريق كنيسة الأنبا بيشوي

أعلنت النيابة العامة المصرية أنها باشرت التحقيق في الحريق الذي طال قاعة كنيسة الأنبا بيشوي في محافظة المنيا.

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وأوضحت النيابة في بيان إعلامي أنها تلقت بلاغا باندلاع حريق بقاعة كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا، ما أسفر عن أضرار في القاعة، ولم يسفر الحادث عن إصابة أو وفاة أحد.

وأضافت النيابة عبر "فيسبوك" أنها انتقلت "على الفور لمحل الواقعة لمعاينته وبيان ما به من تلفيات، وانتدبت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لرفع كافة الآثار لفحصها، وحددت عددًا من شهود العيان بمحل الواقعة لسؤالهم".

وأشارت النيابة إلى أنها انتدبت لجنة هندسية لبيان مدى السلامة الإنشائية للقاعة عقب اندلاع الحريق بها، وأن التحقيقات مستمرة.

وكان مصدر أمني ذكر أن القائمين على الكنيسة أكدوا أن الحريق نتج عن تماس كهربائي.

المصدر: RT