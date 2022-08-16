 
مباشر

النيابة المصرية تباشر التحقيق في حريق كنيسة الأنبا بيشوي

أخبار العالم العربي

النيابة المصرية تباشر التحقيق في حريق كنيسة الأنبا بيشوي
فيسبوك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tmi0

أعلنت النيابة العامة المصرية أنها باشرت التحقيق في الحريق الذي طال قاعة كنيسة الأنبا بيشوي في محافظة المنيا.

إقرأ المزيد
الأمن يكشف سبب الحريق الهائل داخل كنيسة في مصر
الأمن يكشف سبب الحريق الهائل داخل كنيسة في مصر

وأوضحت النيابة في بيان إعلامي أنها تلقت بلاغا باندلاع حريق بقاعة كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا، ما أسفر عن أضرار في القاعة، ولم يسفر الحادث عن إصابة أو وفاة أحد.

وأضافت النيابة عبر "فيسبوك" أنها انتقلت "على الفور لمحل الواقعة لمعاينته وبيان ما به من تلفيات، وانتدبت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لرفع كافة الآثار لفحصها، وحددت عددًا من شهود العيان بمحل الواقعة لسؤالهم".

وأشارت النيابة إلى أنها انتدبت لجنة هندسية لبيان مدى السلامة الإنشائية للقاعة عقب اندلاع الحريق بها، وأن التحقيقات مستمرة.

وكان مصدر أمني ذكر أن القائمين على الكنيسة أكدوا أن الحريق نتج عن تماس كهربائي.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا