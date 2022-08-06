الجيش الإسرائيلي: إطلاق خاطئ لصاروخ فلسطيني يتسبب بقتلى جباليا

أعلن الجيش الإسرائيلي أن "الأطفال الذي الذي قتلوا في جباليا هم ضحية إطلاق خاطئ لصاروخ فلسطيني"، مشيرا إلى أنه لم يشن أي هجوم على جباليا وقت الحدث.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إنه "عقب ورود أنباء عن الأحداث المأساوية في جباليا، أجرى الجيش الإسرائيلي تحقيقا معمقا في المعلومات".

وأضاف: "بناء على جميع معطيات أنظمة جيش الدفاع الإسرائيلي، يبدو أن هذا الحدث هو نتيجة إطلاق خاطئ صاروخ من قبل الجهاد الإسلامي".

ولفت إلى أنه "لم يجر أي نشاط في جباليا وقت الحدث".

المصدر: RT