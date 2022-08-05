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حماس تدعو الى "لجم العدوان الإسرائيلي" وتقول: الأمور مفتوحة على كل الاتجاهات

أخبار العالم العربي

حماس تدعو الى
رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية ـ (موقع الحركة في الإنترنت)
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دعا رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل هنية إلى "لجم العدوان الصهيوني"، وقال إن "الأمور مفتوحة على كل الاتجاهات".

وفي تصريح صحفي صدر عن مكتبه، أدان هنية "العدوان الصهيوني الغادر على قطاع غزة واغتيال القائد في حركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري".

وحمّل هنية "الاحتلال الصهيوني المسؤولية عن هذه الجريمة التي ارتكبها عصر اليوم وتداعيات عدوانه على شعبنا".

وقال: "إننا إذ ننعى القائد الجعبري والشهداء الأبرار، لنؤكد أن الأمور مفتوحة على كل الاتجاهات"، ودعا إلى "لجم العدوان الصهيوني على شعبنا".

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وفي التصريح الذي نشرته الحركة عبر موقعها في الإنترنت، أشار مكتب هنية إلى أن رئيس الحركة تلقى مساء اليوم العديد من الاتصالات على المستوى الأممي والإقليمي "لبحث كيفية التعامل مع هذا العدوان الجائر"، وأضاف المكتب أن هنية "أوضح للجميع إدانة هذه الجريمة وتحمل الاحتلال الصهيوني تداعياتها ونتائجها".

 

المصدر: RT

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