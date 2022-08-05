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حزب الله: نؤكد وقوفنا الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني وندعم الجهاد الإسلامي في الرد على العدوان

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حزب الله: نؤكد وقوفنا الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني وندعم الجهاد الإسلامي في الرد على العدوان
AP
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أكد حزب الله اللبناني وقوفه الدائم مع الشعب الفلسطيني ودعم خطوات الجهاد الإسلامي في الرد على العدوان الإسرائيلي.

وقال حزب الله في بيان " نتقدم من الأخوة في حركة الجهاد الإسلامي بأحرّ التعازي والمواساة باستشهاد القائد الجهادي الكبير تيسير الجعبري وعدد من إخوانه".

وتابع "الشعب الفلسطيني العزيز الذي قدّم أغلى التضحيات على مدى سنين مقاومته لن تضعفه هذه الجريمة الإسرائيلية البشعة والغادرة".

وأضاف "إذ نُشيد بتكاتف فصائل المقاومة الفلسطينية كافة نشدّد على وحدة الموقف الذي يشكل العامل الأساس في الانتصار على العدو".

وقال البيان أن حزب الله يؤكد وقوفه "الدائم والثابت الى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم ومقاومته الشجاعة لتحرير أرضه وأسراه وتحقيق أهدافه المشروعة".

وأكد "نعبر عن تأييدنا لكافة الخطوات التي تتخذها قيادة حركة الجهاد الإسلامي للرد على العدوان وجرائمه المتمادية".

المصدر:RT

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