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عالم أزهري: تسريب فيديو جثمان نيرة أشرف انتهاك لحرمة الميت يستوجب تطبيق حد التعزير

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عالم أزهري: تسريب فيديو جثمان نيرة أشرف انتهاك لحرمة الميت يستوجب تطبيق حد التعزير
RT / Twitter
عالم أزهري يعلق على تسريب فيديو جثمان نيرة أشرف.. انتهاك لحرمة الميت يستوجب تطبيق حد التعذير
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علق عالم الأزهر الشيخ محمد حماد، على واقعة تصوير ممرضة بمستشفى المنصورة جثمان الطالبة نيرة أشرف في مشرحة مستشفى المنصورة، وتسريب التصوير.

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وقال العالم الأزهري في تصريحات لموقع "القاهرة 24" إنه لا يجوز بأي حال من الأحوال، تصوير جثمان الطالبة نيرة أشرف داخل المشرحة، وتسريب ذلك الفيديو؛ لأن ذلك انتهاكا لحرمة الميت، مشددا على ضرورة احترام حرمة الميت.

وأضاف العالم الأزهري أنه يجب الستر على الميت في كل الأحوال، موضحا أنه يشترط في المُغَسِّل أن يكون أمينا حتى يستر على الميت، ولا يكشف أي شيء يراه، إلا أمرا يَسُرُّ خاطر أهل الميت، أو شيئا يفرحهم.

وأوضح أن من سرب فيديو الطالبة نيرة أشرف من داخل المشرحة، قد انتهك حرمة الميت، وذلك يعتبر خيانة للأمانة، مشيرا إلى أن هذه الممرضة يطبق عليها حد التعزير، وهذا الحد يطبقه الحاكم، ويكون بالسجن أو الغرامة.

وأثار مقطع فيديو مسرب لجثة الطالبة نيرة أشرف فتاة جامعة المنصورة من داخل المشرحة، غضب الملايين من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأظهر مقطع الفيديو المسرب للطالبة نيرة أشرف، مدى الإصابات التي تعرضت لها الضحية بشكل واضح وتفصيلي، ما أثار الكثير من التساؤلات عن الهدف من تسريبه، وكيفية التقاطه، ومن يقف وراء نشره.

وألقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية، القبض على ممرضة بمستشفى المنصورة العام القديم، وكان ذلك بعد ثبوت تورطها في تصوير مقطع فيديو، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد مباشرة التحقيقات مع كل أعضاء الفريق الطبي الذي كان متواجدا بقسم الطوارئ وقت حدوث الواقعة.

وتبين من التحقيقات، أن الممرضة التي تورطت في هذه الواقعة، تدعى منى، وتعمل ممرضة في قسم الطوارئ بالمستشفى.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري

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