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عقب نشر فيديو المشرحة.. أول رد من عائلة ضحية حادث جامعة المنصورة

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عقب نشر فيديو المشرحة.. أول رد من عائلة ضحية حادث جامعة المنصورة
RT
نيرة أشرف ضحية حادث المنصورة
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أعلنت أسرة نيرة أشرف ضحية حادث المنصورة يوم الثلاثاء، عن أول تحرك لها عقب انتشار فيديو لابنتهم داخل مشرحة مستشفيات المنصورة الدولي.

وأكدت أسرة نيرة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والتقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد مسرب الفيديو على مواقع "فيسبوك".

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وأشارت إلى أن نشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أصاب أفراد الأسرة بصدمة معنوية ونفسية جراء مشاهدتهم للمشاهد وكشف عورات ابنتهم عقب قتلها علي يد زميلها الطالب محمد عادل الذي حكم عليه بتأييد حكم الإعدام عقب مثوله أمام محكمة جنايات المنصورة.

من جانبه، أعلن أشرف عبد القادر والد الفتاة الضحية نيرة أشرف، أنه تواصل مع المحامي خالد عبد الرحمن وفوضه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مسرب ذلك الفيديو والقصاص لابنته الضحية.

في السياق، أعلنت شقيقة الضحية شروق أشرف الغريب عبر صفحتها على "فيسبوك" اتخاذ الإجراءات القانونية، مشيرة إلى أن أصعب مشهد هو رؤية شقيقتها في المشرحة.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري 

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