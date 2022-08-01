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قائد الشرطة الإسرائيلية في أول زيارة رسمية للمغرب

أخبار العالم العربي

قائد الشرطة الإسرائيلية في أول زيارة رسمية للمغرب
Legion-Media
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توجه المفوض العام للشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي اليوم الاثنين إلى المغرب، ليكون أول قائد للشرطة الإسرائيلية يقوم بزيارة رسمية لهذا البلد.

وتأتي زيارة شبتاي في أعقاب زيارة قام بها رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي في الشهر الماضي، مع استمرار تطور العلاقات بين البلدين بعد التوقيع على اتفاق تطبيع عام 2020.

ومن المقرر أن يلتقي شبتاي مع كبار مسؤولي الشرطة والأمن الوطني المغاربة وأن يزور منشآت إنفاذ القانون، حسبما جاء في بيان للشرطة.

وجاء في البيان أن "المفوض العام للشرطة ومسؤولين كبار مغاربة سيناقشون تعزيز التعاون العملياتي والاستخباراتي والتحقيقي من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين والشرطة".

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ويرافق شبتاي في رحلته رئيس الاستخبارات في الشرطة ورئيس قسم الشؤون الخارجية في شرطة إسرائيل.

خلال الزيارة التي ستستمر خمسة أيام، سيضع المفوض العام للشرطة إكليلا من الزهور على ضريح محمد الخامس في الرباط، وسيقوم أيضا بزيارة مواقع محلية للجالية اليهودية.

تأتي زيارة شبتاي بعد أشهر من زيارة قام بها إلى الإمارات لتعزيز مبادرات التعاون الأمني بين البلدين.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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