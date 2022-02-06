شرطة إسرائيل تعين ممثلا دائما لها في الإمارات (صورة)

وصل المفوض العام لشرطة إسرائيل المفتش يعقوب شبتاي، اليوم الأحد، إلى إمارة أبو ظبي، في زيارة عمل تعد الأولى منذ إعلان تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

وقال وسيم بدر المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية في بيان إن "شبتاي سيلتقي خلال زيارته مع كبار المسؤولين في الداخلية الإماراتية، ومفوض عام أبو ظبي، ومفوض عام دبي وغيرهم".

وأضاف وسيم: "في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، قرر المفوض العام للشرطة المفتش يعقوب شبتاي، تعيين ممثل لشرطة إسرائيل دائم في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيعمل في إطار عمل السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي، وكجزء من دوره سينسق الأنشطة الشرطية في دولة الإمارات وإفريقيا والشرق الأوسط".

وأضاف بدر أن "الزيارة تستمر عدة أيام، وتهدف لإقامة علاقة بين أجهزة الشرطة، وفتح قناة رسمية للحوار حول التحديات".

المصدر: RT