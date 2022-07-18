وصول رئيس الأركان الإسرائيلي إلى المغرب في أول زيارة من نوعها

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن رئيس هيئة الأركان الجنرال أفيف كوخافي، وصل مساء الاثنين إلى المغرب في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها.

وأضاف أفيخاي أن الزيارة ستبدأ الثلاثاء باستعراض لحرس الشرف ومن ثم بلقاء مع وزير الدفاع المغربي عبد اللطيف لوديي والمفتش العام للقوات الملكية المغربية الفريق أول بلخير الفاروق ومسؤولين أمنيين أخرين.

وصل رئيس هيئة الأركان، الجنرال أفيف كوخافي، مساء اليوم إلى المغرب 🇲🇦 في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها.

ستبدأ الزيارة غدًا باستعراض لحرس الشرف ومن ثم بلقاء مع وزير الدفاع المغربي عبد اللطيف لوديي والمفتش العام للقوات الملكية المغربية الفريق أول بلخير الفاروق ومسؤولين أمنيين أخرين pic.twitter.com/gqLb8pbvbi — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 18, 2022

وقالت وسائل إعلام عبرية إن الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام يتصدرها التعاون الأمني والعسكري.

وسيرافق رئيس الأركان خلال الزيارة، كل من رئيس لواء العلاقات الخارجية، ورئيس لواء البحوث في هيئة الاستخبارات.

ومن المتوقع مناقشة ومتابعة الأوراش العسكرية المشتركة التي أطلقها وزير الأمن الإسرائيلي مع نظيره المغربي إبان زيارته الأخيرة للمغرب، ومن بينها بلورة استراتيجية واضحة لإعطاء الانطلاقة لإنتاج الدرونات بمختلف أنواعها، ناهيك عن مناقشة إمداد المغرب بأنظمة دفاعية متطورة كانت محل نقاش وزير الدفاع الإسرائيلي في الزيارة الأخيرة، وتشكيل حلف دفاعي موجه ضد إيران ومليشياتها المنتشرة في دول الساحل والصحراء، حسبما ذكره موقع "i24 news" الإسرائيلي.

واعتبر الموقع أن إسرائيل ترى في المغرب الحليف الاستراتيجي الذي يمكن أن يعول عليه في أحلك الظروف، خاصة بعد بداية تشكل أحلاف عسكرية تقودها الدول العظمى تمهيدا لإمكانية أن تظهر أقطاب أخرى تقود العالم بعد بوادر أفول القطبية الأحادية.

المصدر: RT + وكالات