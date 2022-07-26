واشنطن تؤكد التزامها بأمن المياه في مصر ودعم التسوية بشأن سد النهضة الإثيوبي

أكد المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي مايك هامر التزام بلاده بالأمن المائي في مصر، مشيرا إلى أن واشنطن تدعم جهود التوصل إلى تسوية حول سد النهضة الإثيوبي.

وعقب لقائه مسؤولين حكوميين مصريين رفيعي المستوى لدفع الجهود الدبلوماسية نحو تسوية بشأن سد النهضة الإثيوبي بما يدعم الاحتياجات المائية والاقتصاد ومعيشة كل مواطني مصر والسودان واثيوبيا، قال هامر: "جئت إلى القاهرة في أول رحلة رسمية لي للمنطقة لأستمع إلى آراء شركائنا المصريين بشأن القضية الهامة

المتعلقة بسد النهضة ، ولفهم احتياجات مصر المائية بشكل أفضل".

وأضاف: "نشارك بنشاط في دعم طريق دبلوماسي للمضي قدما تحت رعاية الاتحاد الإفريقي للتوصل لاتفاق يوفر الاحتياجات طويلة الأجل لكل مواطن على امتداد نهر النيل".

والتقى هامر بفريق مشترك من الجهات المسؤولة عن مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا والسودان في وزارة الخارجية المصرية .

كما التقى في البرلمان بالنائب كريم درويش رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.

المصدر: RT