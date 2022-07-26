الخارجية الإيرانية: وزير الخارجية الكويتي أكد أن زعماء قمة جدة يريدون علاقات جيدة مع إيران

قال وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح إن القيادة السياسية في بلاده "تريد طي صفحة الماضي وتعزيز العلاقات مع إيران".

وفي اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد الصباح أن زعماء الدول المشاركة في قمة جدة، أعلنوا عن رغبتهم في إيجاد علاقات جيدة مع إيران.

وأشار الجانبان في هذه المحادثة، إلى المسار المتنامي للعلاقات الثنائية، وأكدا على ضرورة المزيد من تطويرها.

وقال وزير الخارجية الإيراني إن الكويت، إلى جانب دول الجوار الأخرى، تتبع وجهة نظر إيجابية بشأن تعزيز العلاقات الإقليمية، وإن إيران بدورها تشد بحرارة على أيدي أصدقائها وجيرانها.

واستنكر عبداللهيان بعض المحاولات الرامية لإضفاء صبغة معادية لإيران على قمة جدة، وأعرب عن ارتياحه "لفشل تلك المحاولات في ظل حكمة دول المنطقة".

وأضاف: أن دول المنطقة اثبتت بأن القضية الفلسطينية لا تزال أولوية بالنسبة للعالم الإسلامي ولا يمكن لأي دولة في المنطقة أن تتجاهل جرائم الكيان الصهيوني.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى المفاوضات المتعلقة بالملف النووي لبلاده، في الأشهر الثلاثة الماضية، قائلا إن إيران "تأمل أن يتخذ الجانب الأمريكي نهجا واقعيا حتى تصل المفاوضات إلى مرحلتها النهائية".

وأضاف أمير عبداللهيان أن بلاده "ملتزمة بتعهداتها وتطلب من الأمريكيين التحلي بالواقعية حتى تتوفر إمكانية التوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستديم".

وكالة الأنباء الإيرانية نقلت عن الوزير الكويتي تأكيده على ضرورة توسيع العلاقات الثنائية بين الكويت وطهران، وقال إن القيادة السياسية في الكويت سعت دائما لتعزيز العلاقات مع إيران، وأضاف أن تعيين السفير الكويتي الجديد لدى إيران يأتي في هذا الاتجاه.

وأشار إلى زيارة نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة حماية البيئة الإيرانية إلى الكويت، وعقد اجتماع مشترك بين البلدين بخصوص قضية العواصف الترابية، وقال إن هذه الزيارات يمكنها حل وتسوية المسائل والقضايا ذات الاهتمام المشترك من خلال التعاون الثنائي.

وفيما يتعلق بقمة جدة للأمن والتنمية، رفض وزير الخارجية الكويتي ، التكهنات التي أثيرت قبل القمة بأن أهدافها مناهضة لإيران، وصرح بأنه تم التأكيد دوما في تصريحات قادة دول المنطقة على ضرورة إقامة العلاقات الطيبة مع إيران وحفظها.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية