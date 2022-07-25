العراق.. ائتلاف دولة القانون يرحب باختيار "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة

أعرب ائتلاف "دولة القانون" العراقي عن ترحيبه باختيار قوى "الإطار التنسيقي" لمحمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال الائتلاف في بيان له أن "الاجماع على اختيار المرشح لتشكيل الحكومة يعطي دليلا على تماسك الإطار وقياداته والتزامهم بالعهود التي قطعوها أمام الشعب العراقي".

وأشاد "بالنجاحات التي حققتها قادة الإطار التنسيقي في مواجهة التحديات السابقة وإصراراهم على حماية حق المكون الاجتماعي الأكبر".

ورأى أن "الإطار نجح في تجاوز المرحلة الأولى من عملية تشكيل الحكومة الجديدة، وزف بشرى سارة للشعب العراقي ليؤكد لهم أن الإطار أهل لتحمل المسؤولية وأنه يتبنى الانفتاح على كل القوى السياسية الوطنية وحشد كل الطاقات والكفاءات

ليكون لكل الشعب العراقي ومع كل القوى والقوائم والمستقلين والشباب والعشائر في تصميم مسيرة حفظ الدولة وهيبتها وبذل الجهد لتوفير الخدمات ومعالجة الخلل فيما ينبغي تقديمه للمواطنين ، في ظل التوجيهات الحكيمة لمرجعيتنا الدينية العليا التي نعتبرها ربان هذه السفينة والتي قادتها في المنعطفات الخطيرة لتشكيل حكومة الخدمة الوطنية التي ينتظرها المواطن بفارغ الصبر".







المصدر: RT