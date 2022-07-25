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نصرالله عن توقيف المطران الحاج إثر عودته من إسرائيل: لا علاقة لحزب الله بقضيته

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نصرالله عن توقيف المطران الحاج إثر عودته من إسرائيل: لا علاقة لحزب الله بقضيته
AP
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أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصرالله، أن الحزب ليس له علاقة بتوقيف النائب البطريركي على القدس وفلسطين والمملكة الهاشمية، المطران موسى الحاج، إثر عودته من إسرائيل.

وقال نصرالله في حديث تلفزيوني: "أنا وكل حزب الله أخذنا علما بقضية المطران موسى الحاج كما اللبنانيون الآخرون. وأقول لكل الشعب اللبناني وخصوصا المسيحيين ليس لحزب الله أي علاقة بقضية المطران موسى الحاج ولن نتدخل فيها".

ورأى أن "ما حدث خلال اليومين الماضيين على خلفية المطران موسى الحاج لن يُبقي دولة ولا مؤسسات ولا قضاءً وهو مسار خطير"، مشددا على أن "نقل أموال من فلسطين المحتلة إلى لبنان هو عمل خارج القانون بغض النظر عن أسبابه".

المصدر: "الميادين"

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