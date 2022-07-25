كان بحوزته 20 حقيبة.. الأمن العام اللبناني يعلق على توقيف المطران الحاج إثر عودته من إسرائيل

علق الأمن العام اللبناني، عباس إبراهيم، على توقيف النائب البطريركي على القدس وأراضي فلسطين والمملكة الهاشمية بالطائفة المارونية، المطران موسى الحاج، إثر عودته من إسرائيل.

وفي تصريحات لبرنامج "هنا بيروت"، قال المدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم: "أكن كل الاحترام للبطريرك الماروني، بشارة الراعي، ولكن كرئيس جهاز من ضمن مهامه متابعة حركة الدخول والخروج على كافة الحدود وما يتبعها من تفاصيل فمن ضمن عملي أيضا تنفيذ اي اشارة قضائية".

وأضاف عباس إبراهيم: "لا علاقة لي ولا لمديرية الأمن العام بالحسابات السياسية"، متابعا: "إذا مر والدي على الحاجز أو المعبر وكان هناك إشارة تقتضي تفتيشه فسنقوم بواجبنا كاملا، واذا كان هناك أي التباس فالجهة التي يتم مراجعتها هي القضاء وليست الأجهزة الأمنية".

وأكد أن "المطران موسى الحاج لم يتعرض لأي إساءة من عناصر الأمن، وكان لديه 20 حقيبة سفر، لذا اتخذ تفتيشها 8 ساعات"، مضيفا: "لم نتلف ما كان يحمله المطران، بل كل ما صادرناه أصبح بتصرف القضاء وليس بتصرف المديرية العامة للأمن العام".

وفي وقت سابق، أثار توقيف الأمن العام اللبناني للنائب البطريركي على القدس وأراضي فلسطين والمملكة الهاشمية بالطائفة المارونية، المطران موسى الحاج، لساعات عند معبر الناقورة لدى عودته من إسرائيل، أثار ضجة كبيرة في لبنان.

المصدر: "الجديد"