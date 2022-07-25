سوناطراك الجزائرية تعلن عن 3 اكتشافات هامة من الغاز والنفط

أعلنت شركة الطاقة الحكومية الجزائرية "سوناطراك" عن ثلاثة اكتشافات جديدة من بينها اكتشافان للغاز اعتمادا على مجهودها الخاص، واكتشاف آخر للنفط بالشراكة مع شركة "إيني" الايطالية.

وأفاد بيان للشركة بأن الاكتشاف الأول يتمثل في اكتشاف للغاز المكثف بمكمنين من طبقة الديفوني، وهذا بعد التنقيب الذي قامت به سوناطراك في بئر استكشافي بعين إكر جنوب غرب – 1( IEKSW-1 ) في رقعة البحث عين أميناس 2 بحوض إليزي.

وبلغت معدلات التدفق المسجلة خلال الاختبارات 300.000 م3 في اليوم من الغاز و 26 م3 في اليوم من المكثفات من المكمن الأول، و213.000 م3 في اليوم من الغاز و17 م3 من اليوم من المكثفات من المكمن الثاني.

وتم الاكتشاف الثاني من طرف "سوناطراك" وشريكها "إيني" بعد حفر بئر استكشاف غرد أولاد جمعة غرب -1 ( RODW-1) في رقعة البحث سيف فاطمة 2 الواقع في المنطقة الشمالية من حوض بركين.

وقد كشفت بئر غرد أولاد جمعة غرب1 ، التي تعتبر الثالثة في حملة الحفر الاستكشافية الحالية في المنطقة المذكورة، عن اكتشاف للنفط الخام في الأحجار الرملية في خزان (TAGI) في التكوين الترياسي.

وخلال اختبار الإنتاج، أنتجت البئر 1.300 برميل في اليوم من النفط و51.000 متر مكعب في اليوم من الغاز المصاحب.

كما سجلت سوناطراك نتيجة إيجابية ثالثة أثناء حفر بئر ترسيم تامزاية – 3 (TAMZ-3) في رقعة أبحاث تاغيت في حوض بشار، حيث تم الحصول على إنتاج هام من الغاز أثناء اختبار تكوين خزان الطبقة السييجينة (الديفوني السفلى).

المصدر: "الشروق"