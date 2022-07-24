سوناطراك الجزائرية: عطل في الأنبوب الذي يزود إسبانيا بالغاز

قالت شركة الطاقة الحكومية الجزائرية "سوناطراك" إن عطلا أصاب خط أنابيب "ميدغاز" الذي يمد إسبانيا بالغاز الطبيعي الجزائري.

وأضافت الشركة في بيان لها اليوم الأحد، أن العطل وقع في الجهة التابعة لإسبانيا، وأن مدريد تعمل على إصلاحه.

هام

تعلن شركة #سوناطراك عن وقوع عطب صبيحة اليوم على مستوى أنبوب "ميدغاز" الذي يزود إسبانيا بالغاز، العطب وقع في الجهة التابعة لإسبانيا حيث يعمل الجانب الإسباني على إصلاحه pic.twitter.com/vrtInWCnf9 — الإذاعة الجزائرية (@radioalgerie_ar) July 24, 2022

المصدر: الإذاعة الجزائرية