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سوناطراك الجزائرية: عطل في الأنبوب الذي يزود إسبانيا بالغاز

أخبار العالم العربي

سوناطراك الجزائرية: عطل في الأنبوب الذي يزود إسبانيا بالغاز
أرشيف
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قالت شركة الطاقة الحكومية الجزائرية "سوناطراك" إن عطلا أصاب خط أنابيب "ميدغاز" الذي يمد إسبانيا بالغاز الطبيعي الجزائري.

وأضافت الشركة في بيان لها اليوم الأحد، أن العطل وقع في الجهة التابعة لإسبانيا، وأن مدريد تعمل على إصلاحه.

المصدر: الإذاعة الجزائرية

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