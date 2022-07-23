بسبب القصف التركي.. العراق يستقدم القائم بأعماله في أنقرة

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم السبت، أن وزارة الخارجية العراقية استدعت القائم بأعمالها في أنقرة على خلفية القصف التركي الأخير.

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وذكر مراسلنا، أن قرارا صدر من وزارة الخارجية باستقدام القائم بالأعمال العراقي في أنقرة للوقوف على تطورات القصف التركي.

يشار إلى أن قصفا تركيا، استهدف في وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، مصيف برخ بمحافظة دهوك في شمال العراق، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى و23 جريحا.

وقرر العراق رفع شكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا. كما وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإعداد ملف شامل للانتهاكات التركية المستمرة للأراضي العراقية وتقديمه إلى مجلس الأمن.

المصدر: RT