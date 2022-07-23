على خلفية القصف التركي.. وزير الخارجية العراقي يتلقى إتصالا من نظيره الإيراني

تلقى وزير خارجية العراق فؤاد حسين إتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أعرب فيه عن إدانته لقصف أحد المنتجعات السياحية مؤخرا بشمال العراق، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.

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وأعرب عبد اللهيان عن تعاطفه مع أسر الضحايا وحكومة وشعب العراق، مؤكدا على أهمية استقرار أمن العراق.

وقال الوزير الإيراني إن طهران على أستعداد لتقديم أي مساعدة إلى شعب وحكومة العراق.

من جهة أخرى، أطلع وزير الخارجية الإيراني نظيره العراقي على المباحثات الثلاثية التي جرت في طهران بين رؤساء روسيا وتركيا وإيران بتاريخ 2021/7/19.

يشار إلى أن قصفا تركيا، استهدف في وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، مصيف برخ بمحافظة دهوك في شمال العراق، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى و23 جريحا.

وقرر العراق رفع شكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا. كما وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإعداد ملف شامل للانتهاكات التركية المستمرة للأراضي العراقية وتقديمه إلى مجلس الأمن.

المصدر: RT