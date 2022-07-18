رئيس حكومة الإنقاذ في اليمن: لن نسمح بـ"صهينة" البحر الأحمر

قال رئيس حكومة الإنقاذ في اليمن المدعومة من الحوثيين عبد العزيز صالح بن حبتور، إن اليمن "لن يسمح بصهينة البحر الأحمر"، لافتا إلى أن باب المندب ممر دولي لكنه جزء من اليمن.

وأوضح بن حبتور في حديث لقناة "المسيرة" أن "اليمن يملك الكلمة الفصل من بوابة مضيق باب المندب للحفاظ على هوية البحر الأحمر العربية بوجه المؤامرة الأمريكية لتحويله بحيرة صهيونية"، مشيرا إلى أن "زيارة بايدن للمنطقة عكست ضعف أمريكا، رغم حصول العجوز الأمريكي جو بايدن على ما يريد من النفط السعودي والخليجي".

وأفاد بأن "توقيع 19 اتفاقية تعاون يدحض الضخ الإعلامي حول خلاف سعودي أمريكي"، معتبرا أن "ما يخص اليمن في بيان قمة العملاء في جدة كان محض نفاق والسعودية طرف معتدٍ ولم تكن يوما وسيطا".

وأكد أن "اليمن بقيادته الحرة والشجاعة منتصر وسيكسر الحصار المفروض عليه"، مجددا في الوقت ذاته الالتزام بفلسطين أرضا عربية وإسلامية عاصمتها القدس.

ونوه رئيس حكومة الإنقاذ الوطن إلى أن تحالف العدوان لم يكن صادقا ولا ملتزما ببنود الهدنة الأممية.

المصدر: "المسيرة"