بايدن يعلن مغادرة القوات الأمريكية جزيرة تيران الاستراتيجية

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن قوات حفظ السلام الأمريكية ستغادر جزيرة تيران في البحر الأحمر حتى نهاية 2022، في أحدث مؤشر على توجه السعودية وإسرائيل ببطء نحو التطبيع.

واستضافت الجزيرة الاستراتيجية التي كانت مصر تسيطر عليها قبل التنازل عنها للسعودية عام 2017 القوات الأمريكية، ضمن القوة متعددة الجنسيات والمراقبين منذ عام 1981 بعد أن توصلت إسرائيل ومصر إلى معاهدة السلام.

وكان قرار سحب قوة حفظ السلام والسماح بإعادة تطوير الجزيرة للسياحة يتطلب موافقة إسرائيل التي اقتربت أكثر من السعودية في السنوات الأخيرة بسبب المخاوف المشتركة بشأن برنامج إيران النووي وأنشطة طهران في المنطقة.

ويأتي الإعلان في حين يقوم بايدن بأول جولة له في الشرق الأوسط كرئيس وبعد ساعات من رفع السعودية قيودها على تحليق الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل عبر مجالها الجوي.

وقال بايدن إن السعودية تعهدت أيضا بالعمل على "تمديد وتعزيز" الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن، وأدت إلى توقف الحرب الأهلية المستمرة منذ سنوات والتي تسببت في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، كما ستقدم المملكة أكثر من مليار دولار كمساعدات تنموية جديدة لليمن.

وتشمل التطورات الأخرى في زيارة بايدن إلى السعودية التزامات بالتعاون في مجال الأمن السيبراني والطاقة النظيفة واستكشاف الفضاء والصحة العامة.

ولم يحصل الرئيس الأمريكي على أي التزامات جديدة تجاه إنتاج النفط من جانب السعودية خلال زيارته، وهي أولوية رئيسية مع ارتفاع الأسعار.

لكن البيت الأبيض يقول إنه يتوقع "خطوات إضافية" من جانب المملكة خلال الأسابيع المقبلة "بما يساعد في استقرار الأسواق إلى حد كبير".

المصدر: أ ب