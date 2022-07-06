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السيسي يؤكد استعداده لصرف 12 مليار جنيه في تعليم فئة من المواطنين

أخبار العالم العربي

السيسي يؤكد استعداده لصرف 12 مليار جنيه في تعليم فئة من المواطنين
Globallookpress
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
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شدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على أهمية "منصة مصر الرقمية لمستقبل الأولاد والبلاد".

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وخلال افتتاح عدد من مشروعات "مصر الرقمية"، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "احنا عاملين اليوم ده للمصريين والدولة المصرية علشان نلقي الضوء على أهمية الموضوع ده علشان مستقبل بلادنا وأولادنا.. من فضلك يا دكتور عمرو (عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) خد راحتك وبراحة علشان الناس تعرف".

وأضاف الرئيس السيسي: "عملنا ده علشان نقول للناس إذا كنتم بتتكلموا فى التعليم وعاوزين تعرفوا التعليم اللي يبقا ليه فرصة حقيقية لبلادنا وأولادنا فى العمل..اللى احنا بنتكلم عليه اليوم كله معمول علشان كلنا ننتبه ونهتم ونبذل الجهد سواء التعليم أو المبادرات المطروحة أو حتى اللى ممكن يتعمل علشان ندى فرصة حقيقة للموضوع".

وأردف الرئيس المصري: لما عملنا مسابقة طلع 111.. بفكركم بالموضوع وساعتها قابلني الدكتور خالد وزير التعليم العالى وقالي لو عملنا مسابقة غير كده هنجيب عدد أكبر من كده، وأنا بقول ياريت والله يا خالد.. بقولك الكلام ده والله يا خالد وأتمنى والله العظيم لو اتوجد 100 ألف دارس عندهم المقومات دي هصرف عليهم 12 مليار جنيه فى تعليمهم هاتوا الـ100 ألف فاهمني وفاهمهم".

المصدر: "اليوم السابع"

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