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الخرطوم: معلومات عن وفاة سودانيين خلال اقتحام سياج حدودي في المغرب

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الخرطوم: معلومات عن وفاة سودانيين خلال اقتحام سياج حدودي في المغرب
AP السياج الفاصل في مدينة مليلية -أرشيف
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أعلنت وزارة الخارجية السودانية أنها تلقت "معلومات غير مؤكدة"، بوفاة اثنين من المهاجرين السودانيين خلال اقتحام سياج يفصل مدينة الناظور المغربية وجيب مليلية الخاضع للسلطة الإسبانية.

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وأوضحت الخارجية في بيان نقلته وكالة السودان للأنباء أنها تلقت معلومات من السفارة السودانية في المغرب "بأن عددا من المهاجرين غير الشرعيين حاولوا اقتحام السياج الفاصل بين مدينة الناظور المغربية وجيب مليلية الخاضع للسلطة الإسبانية، وتوفي عدد منهم  إثر ذلك، من بينهم إثنين من السودانيين، بحسب مصادر غير مؤكدة".

وقالت الوكالة إن السفارة في الرباط "تواصلت مع السلطات المغربية المختصة، للحصول على معلومات رسمية" ووعدت تلك السلطات بأن توافي السفارة بالمطلوب "حال انتهاء عملية التقصي واستجلاء الحقائق".

 

المصدر: "سونا"

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