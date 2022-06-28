الأمم المتحدة تدعو إلى تحقيق مستقل بشأن مصرع مهاجرين عند الحدود بين إسبانيا والمغرب

دعت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إلى إجراء تحقيق مستقل بشأن مصرع 23 شخصا على الأقل أثناء محاولة نحو ألفي مهاجر العبور من المغرب إلى جيب مليلية الإسباني الأسبوع الماضي.

وأعربت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، رافينا شمدساني، عن قلقها إزاء "تسجيل وفيات وعشرات الإصابات بعد أن حاول مهاجرون اقتحام الحدود الشديدة التحصين بين منطقة الناظور المغربية وجيب مليلية الإسباني يوم الجمعة".

ودعت البلدين إلى "ضمان إجراء تحقيق فعال ومستقل كخطوة أولى نحو تحديد ملابسات الوفيات والإصابات"، مشددة على ضرورة تحديد "أي مسؤوليات محتملة" وحضّت البلدين على ضمان المساءلة حسب الاقتضاء.

ولفتت المتحدثة إلى أن "هذا هو أعلى عدد وفيات مسجل في حادثة واحدة على مدى سنوات عديدة لمهاجرين حاولوا العبور من المغرب إلى أوروبا عبر الجيبين الإسبانيين مليلية وسبتة".

ولقي ما لا يقل عن 23 مهاجرا حتفهم وأصيب 76 آخرون وفق المفوضية، وقالت السلطات المغربية إن 140 شرطيا أصيبوا أيضا في أعمال العنف التي رافقت تدفق المهاجرين.

المصدر: "أ ف ب"