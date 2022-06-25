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بعد مصرع 18 مهاجرا.. إسبانيا تلقي على "المافيات" مسؤولية مأساة مليلية

أخبار العالم

بعد مصرع 18 مهاجرا.. إسبانيا تلقي على
AP Javier Bernardo
مليلا
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حمل رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، "المافيات التي تعمل في مجال الاتجار بالبشر" مسؤولية المأساة التي حدثت في جيب مليلية، وأدت إلى مقتل 18 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء.

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وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة مدريد، قال بيدرو سانشيز: "إذا كانت هناك جهة مسؤولة عن كل ما حدث على الحدود، فهي المافيات التي تتاجر بالبشر"، معربا عن استنكاره "للاعتداء على وحدة أراضي" إسبانيا.

هذا وأفاد أحدث تقرير صادر عن السلطات المغربية بمصرع 18 مهاجرا غير شرعي، أمس الجمعة، عندما حاول حوالى ألفي مهاجر دخول جيب مليلية، الواقع في شمال المغرب.

المصدر: "أ ف ب"

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