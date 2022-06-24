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أكثر من 400 مهاجر يحاولون الدخول إلى جيب مليلة من المغرب (فيديو)

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أكثر من 400 مهاجر يحاولون الدخول إلى جيب مليلة من المغرب (فيديو)
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حاول أكثر من 400 مهاجر الدخول، اليوم الجمعة، إلى جيب مليلة الإسباني من المغرب "ونجح عدد كبير منهم في ذلك" على ما أفادت السلطات المحلية لوكالة "فرانس برس".

وقال ناطق باسم الإدارة المحلية إن القوى الأمنية الإسبانية رصدت "قرابة الساعة 06,40 مجموعة من المهاجرين تضم أكثر من 400 شخص"، مبينا أنه "رغم الانتشار الأمني الواسع للقوات المغربية التي تتعاون بشكل نشط ومنسق مع القوى الأمنية الإسبانية، تمكنت مجموعة كبيرة من الأشخاص الوافدين من دول إفريقيا جنوب الصحراء بطريقة منظمة وعلى نحو متقن وبعنف من اقتحام بوابة الدخول عند الحدود" قبل أن تدخل إلى مليلة.

يذكر أنه حصلت المصالحة بين مدريد والرباط قبل فترة قصيرة بعد قرار إسبانيا في منتصف مارس تغيير موقفها المحايد إزاء نزاع الصحراء، لصالح مقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب حلا وحيدا لإنهاء النزاع.

وقبيل المصالحة الأخيرة بين البلدين شهدت مليلة مطلع مارس محاولات دخول كثيفة ضمت أكبرها على الاطلاق 2500 مهاجر، وقد تمكن 500 منهم من الدخول إلى إسبانيا.

وسمحت عودة العلاقات بين البلدين بإعادة فتح المعابر الحدودية بين شمال المغرب وسبتة ومليلة.

المصدر: "أ ف ب"

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