علم مصر الممزق يثير غضبا واسعا ومطالب بتدخل عاجل (صورة)

سادت حالة من الغضب بين أهالي مدينة الغردقة في مصر، بسبب وجود علم مصر تالفا وممزقا أعلى ساري بميدان شدوان بحي السقالة في المدينة.

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ووفقا لصحيفة "المصري اليوم" التقطت عدسة الكاميرات صورا لعلم مصر المتواجد أعلى الساري بالميدان الذي يزوره مئات السائحين، وتبدو عليه علامات التلف، والرياح تحرك الأجزاء الممزقة والتالفة منه يمينا ويسارا.

وأعرب عدد من المواطنين القاطنين بالقرب من مكان العلم عن استيائهم من ترك علم مصر بهذه الصورة في ميدان يزوره المئات من السائحين يوميا، مطالبين بمعاقبة المسؤولين عن هذا الأمر.

وقال محمد عرفات المحامي إن القانون جرم إهانة العلم المصري، مطالبا بمحاسبة المسؤولين.

كما طالب عرفات بتشكيل لجنة بكل محافظة لتوفير علم جديد بكل ميدان أو مصلحة حكومية واستبدال الأعلام المتهالكة بأخرى جديدة.

المصدر: المصري اليوم