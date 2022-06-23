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محمد بن سلمان "يكسر القاعدة" في تركيا ومواقع التواصل تضج بالواقعة (فيديو)

أخبار العالم العربي

محمد بن سلمان
RT / Twitter
لم يقل "مرحبا عسكر".. فيديو تحية محمد بن سلمان لحرس الرئاسة التركي تلقى اهتماما كبيرا
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لقيت التحية التي ألقى بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للحرس الرئاسي التركي اهتماما واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية.

وعلى غير عادة الزعماء الذين يصلون إلى تركيا ويتم استقبالهم في المجمع الرئاسي بأنقرة، لم يُحيي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الحرس الرئاسي بالجملة الشهيرة "مرحبا عسكر" بل قال "السلام عليكم".

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وأظهرت لقطات مصورة ولي العهد السعودي وهو يمشي رفقة الرئيس أردوغان قبل أن يتوقفا أمام ميكرفون ردد بعدها ولي العهد السعودية عبارة "السلام عليكم" ومن ثم واصل السير.

وجرت العادة خلال استقبال الزعماء الأجانب في تركيا على أن يردد الضيف الزائر كلمة "مرحبا عسكر" ليرد الحرس الرئاسي "شكرا" بالتركية.

وتشير مصادر إلى أن هذه التحية "مرحبا عسكر" أصبحت عرفا منذ أن استخدمها كمال الدين أتاتورك لتحية جنود أتراك فردوا عليه بالشكر، لتصبح تقليدا دائما خلال الزيارات الرسمية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع عديدة لقادة آخرين رددوا هذه العبارة أثناء استعراض الحرس الرئاسي التركي رفقة الرئيس أردوغان.

المصدر: RT + مواقع التواصل الاجتماعي

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