 
مباشر

الجيش الإسرائيلي يعلن عن شن غارات داخل قطاع غزة "ردا على إطلاق صاروخ نحو عسقلان"

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعلن عن شن غارات داخل قطاع غزة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t95v

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، عن شن غارات داخل قطاع غزة، ردا على إطلاق صاروخ الليلة الماضية نحو منطقة عسقلان.

إقرأ المزيد
إطلاق صاروخ من غزة على إسرائيل
إطلاق صاروخ من غزة على إسرائيل

وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث ياسم الجيش الإسرائلي، أفيخاي أدرعي: "يشن جيش الدفاع غارات داخل قطاع غزة ردا على إطلاق صاروخ الليلة الماضية نحو منطقة أشكلون (عسقلان)".

وأضاف أدرعي: "يذكر أنه تم اعتراض الصاروخ من قبل القبة الحديدية..يتبع لاحقا".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا