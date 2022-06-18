الجيش الإسرائيلي يعلن عن شن غارات داخل قطاع غزة "ردا على إطلاق صاروخ نحو عسقلان"

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، عن شن غارات داخل قطاع غزة، ردا على إطلاق صاروخ الليلة الماضية نحو منطقة عسقلان.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث ياسم الجيش الإسرائلي، أفيخاي أدرعي: "يشن جيش الدفاع غارات داخل قطاع غزة ردا على إطلاق صاروخ الليلة الماضية نحو منطقة أشكلون (عسقلان)".

وأضاف أدرعي: "يذكر أنه تم اعتراض الصاروخ من قبل القبة الحديدية..يتبع لاحقا".

#عاجل#أولي: يشن جيش الدفاع غارات داخل قطاع #غزة ردًا على اطلاق صاروخ الليلة الماضية نحو منطقة #أشكلون. يذكر انه تم اعتراض الصاروخ من قبل القبة الحديدية. يتبع لاحقًا — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 18, 2022

المصدر: RT