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إطلاق صاروخ من غزة على إسرائيل

أخبار العالم العربي

إطلاق صاروخ من غزة على إسرائيل
Globallookpress
صورة من الأرشيف
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أعلن الجيش الإسرائيلي أن مسلحين فلسطينيين في قطاع غزة أطلقوا صاروخا باتجاه جنوب إسرائيل فجر اليوم السبت، وذلك لأول مرة منذ أواخر أبريل الماضي.

ووفقا للجيش الإسرائيلي، فقد تم اعتراض القذيفة بواسطة نظام الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية".

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وأطلقت صفارات الإنذار في عدة تجمعات زراعية قرب مدينة عسقلان الساحلية.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار ولم يعلن أي تنظيم على الفور مسؤوليته عن الهجوم.

يأتي ذلك بعد أن أطلقت طائرة استطلاع إسرائيلية، أمس الجمعة، صاروخا تجاه أرض زراعية في بلدة بيت حانون، في شمال شرق قطاع غزة، وبعد يوم من مقتل 3 شبان فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين. 

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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