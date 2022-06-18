إطلاق صاروخ من غزة على إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي أن مسلحين فلسطينيين في قطاع غزة أطلقوا صاروخا باتجاه جنوب إسرائيل فجر اليوم السبت، وذلك لأول مرة منذ أواخر أبريل الماضي.

ووفقا للجيش الإسرائيلي، فقد تم اعتراض القذيفة بواسطة نظام الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية".

لحظة محاولة القبة الحديدية التصدي لصاروخ اطلق من غزة تجاه مدينة عسقلان المحتلة 🇵🇸 pic.twitter.com/LLJ4BjB8sC — غزة الآن - Gaza Now (@GazaNownews) June 18, 2022

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وأطلقت صفارات الإنذار في عدة تجمعات زراعية قرب مدينة عسقلان الساحلية.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار ولم يعلن أي تنظيم على الفور مسؤوليته عن الهجوم.

يأتي ذلك بعد أن أطلقت طائرة استطلاع إسرائيلية، أمس الجمعة، صاروخا تجاه أرض زراعية في بلدة بيت حانون، في شمال شرق قطاع غزة، وبعد يوم من مقتل 3 شبان فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية