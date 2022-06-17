طائرة استطلاع إسرائيلية تطلق صاروخا تجاه أرض زراعية في بيت حانون

أطلقت طائرة استطلاع إسرائيلية، اليوم الجمعة، صاروخا تجاه أرض زراعية في بلدة بيت حانون، في شمال شرق قطاع غزة.

وحسب مراسل RT فإن إطلاق نار من قطاع غزة في وقت سابق أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في مناطق مفتوحة في مستوطنة "سيدروت" المحاذية لشمال قطاع غزة.

فيما أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية سيطرتها على منطاد إسرائيلي للتجسس، مؤكدة أنها تمكنت من الاستيلاء على جميع الأجهزة التي يحملها المنطاد.

وقالت الفصائل إن "الجيش الإسرائيلي فشل في الوصول إلى المنطاد بعد تمكنت وحدات الضبط الميداني إعاقة الطريق أمام قوات الجيش التي حاولت الوصول إليه".

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "انقطع اليوم منطاد استطلاع لجيش الدفاع وسقط داخل قطاع غزة"، مؤكد أنه "لا توجد خشية من تسرب ملموس للمعلومات، وسيتم التحقيق في ملابسات الحادث. حالة طبيعية في الجبهة الداخلية".

انقطع اليوم منطاد استطلاع لجيش الدفاع وسقط داخل قطاع غزة. لا توجد خشية من تسرب ملموس للمعلومات.



سيتم التحقيق في ملابسات الحادث.



حالة طبيعية في الجبهة الداخلية. https://t.co/FZdZMWylOw — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 17, 2022

المصدر: RT