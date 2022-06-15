سكان الإمارات يشعرون بهزة أرضية ضربت جنوب إيران

أفاد المركز الوطني للأرصاد بالإمارات في بيان له بأن سكان الإمارات شعروا صباح اليوم الأربعاء بهزة أرضية خفيفة ضربت جنوب إيران.

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وعلى حسابه في "تويتر"،المركز الوطني للأرصاد بالإمارات صورة توضيحية أشار من خلالها إلى مركز الهزة الأرضية، موضحا أن قوتها بلغت 5.9 درجة على مقياس ريختر، وأنها وقعت على عمق 10 كيلومترات.

وعن شدة الزلزال في الإمارات، أوضح المرصد أنه كان "محسوس في الدولة وليس له تأثير على الدولة".

وصباح اليوم، أعلن مرکز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران أن 5 هزات أرضية بقوة تفوق 4 على مقياس ريختر هزت محافظة خوزستان جنوبي إيران، خلال نحو ساعة.

المصدر: RT