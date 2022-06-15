هزات أرضية متتالية تضرب جنوب إيران

أفاد مرکز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران بأن هزات أرضية متتالية ضربت محافظة هرمزكان بجنوب إيران، صباح اليوم الأربعاء.

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وأوضح مرکز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران أن 5 هزات أرضية بقوة تفوق 4 على مقياس ريختر هزت محافظة خوزستان جنوبي إيران، صباح اليوم، خلال نحو ساعة.

وتمت الإشارة إلى أن إحدى الهزات بلغت قوتها 5.2 درجة على مقياس ريختر.

هذا وأعلنت هيئة الطوارئ والإسعاف أنه لا يوجد ضحايا حتى الآن إثر هذه الهزات.

المصدر: RT