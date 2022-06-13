بوريل يدعو إلى ضرورة مواصلة الحوار مع روسيا

قال جوزيب بوريل، رئيس الدبلوماسية الأوروبية، إنه سيتعين على أوروبا التعايش مع روسيا بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا، لذلك يجب بذل كل الجهود للحفاظ على الحوار مع موسكو.

وأضاف بوريل، لصحيفة لو جورنال دو ديمانش، "ستستمر روسيا في الوجود، ومن المهم أن نحدد بوضوح كيف نعتزم التعايش معها. سيكون الأمر صعبا للغاية، لكن يجب علينا التفاعل مع الروس في هذه القارة. من الضروري مواصلة الحديث مع روسيا".

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كما أشار بوريل إلى انفتاح قنوات الاتصال مع روسيا، مذكرا برحلات المستشار النمساوي كارل نهامر إلى موسكو في أبريل، وكذلك رئيس الاتحاد الإفريقي، ماكي سال، إلى سوتشي في أوائل يونيو.

بالإضافة إلى ذلك، وفقا لبوريل، يوجد ممثلان للأمين العام للأمم المتحدة في روسيا، في محاولة لحل مشكلة تصدير الحبوب الأوكرانية.

في وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي ماكرون، متحدثا عن ضرورة الحفاظ على الاتصال المستمر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه "لا يمكن إذلال روسيا حتى في اليوم الذي تتوقف فيه الأعمال العدائية، يمكننا إيجاد مخرج بمساعدة الدبلوماسية".

المصدر: نوفوستي