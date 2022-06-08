برلماني أوروبي: العقوبات ضد روسيا تجر الاتحاد الأوروبي إلى كارثة اقتصادية

صرح عضو البرلمان الأوروبي تييري مارياني، بأن سياسة العقوبات الأوروبية تؤثر سلبيا على اقتصاد الدول الأوروبية وتجره إلى الكارثة.

وقال مارياني خلال المناقشات حول مشروع القرار بشأن سياسات الاتحاد الأوروبي في مجال العلاقات الدولية والأمن على خلفية النزاع في أوكرانيا: "أعتقد أنكم تجروننا نحو كارثة اقتصادية وجيوسياسية من خلال سياسة العقوبات التي لا يريد أحد الالتزام بها خارج الغرب".

وأضاف: "تطالبون دائما باتخاذ موقف متعدد الجوانب، لكنكم تقيمون نظاما يفرض قيودا على علاقاتنا مع جهة غير الولايات المتحدة".

وتابع أن "التضامن مع الشعب الأوكراني يجب ألا يحجب واقعنا"، معتبرا أن سياسات الاتحاد الأوروبي تعرض الدول الأوروبية للخطر.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي قد فرض 6 مجموعات من العقوبات ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا التي انطلقت في 24 فبراير الماضي.

المصدر: تاس