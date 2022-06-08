 
مباشر

عمون: مقتل ضابط من أصول أردنية في الجيش الأوكراني "خلال مواجهات خاركوف" (صورة)

أخبار العالم العربي

عمون: مقتل ضابط من أصول أردنية في الجيش الأوكراني
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t6ws

نقلت وكالة عمون الإخبارية عن أكاديمية القوات البرية الأوكرانية، أن عسكريا برتبة ملازم أول في الجيش الأوكراني من أصل أردني، ويدعى فارس نضال الشامي، قتل في معارك شرقي أوكرانيا.

إقرأ المزيد
دونيتسك.. بدء محاكمة مرتزقين بريطانيين وثالث مغربي
دونيتسك.. بدء محاكمة مرتزقين بريطانيين وثالث مغربي

وأفيد بأن الشامي ولد في الأردن عام 1993، وانتقل مع والديه حين كان في السادسة عشرة من عمره، إلى أوكرانيا للإقامة الدائمة فيها، وعاش في مدينة ريفني، ودرس في الجامعة الوطنية لإدارة المياه وعلوم البيئة.

وقيل عنه إنه التحق بالقوات المسلحة الأوكرانية بموجب عقد، وواصل دراسته العسكرية وتخرج من أكاديمية الهيتمان بيترو ساهايداتششني الوطنية للقوات البرية، وعين قائدا لسرية ميكانيكية منذ عام 2021.

عمون: مقتل ضابط من أصول أردنية في الجيش الأوكراني
ammonnews.net

ونقلت عمون عن مايسمى موقع "صوت سوكال"، أن الشامي قتل في 12 مايو، عن عمر يبلغ 29 عاما متأثراً بجراحه بعد إصابته برصاصة بالقرب من قرية روبيجني بمنطقة خاركوف.

المصدر: عمون

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا