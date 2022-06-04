دونيتسك.. بدء محاكمة مرتزقين بريطانيين وثالث مغربي

باشرت سلطات جمهورية دونتسك الشعبية بمحاكمة ثلاثة مقاتلين من المرتزقة الأجانب هم بريطانيان ومغربي، حيث قد يحكم عليهم بالإعدام نظرا لعدم سريان قوانين أسرى الحرب عليهم.

وقال مكتب المدعي العام في بيان نشر اليوم: "استكملت إدارة التحقيق في مكتب المدعي العام لجمهورية دونيتسك الشعبية التحقيق في قضية جنائية ضد مرتزقة أجانب هم المواطنان البريطانيان شون بينر وأندرو هيل، والمواطن المغربي سعدون إبراهيم، بتهم ارتكاب جرائم حرب وإرهاب على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".

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وأثبت التحقيق أنهم شاركوا مقابل المال في العدوان المسلح على جمهورية دونيتسك الشعبية الذي شنته أوكرانيا للاستيلاء على السلطة بالقوة.

المصدر: نوفوستي