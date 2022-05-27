سلطات دونيتسك قد تنفذ عقوبة الإعدام بحق مرتزقة بريطانيين ومغاربة

كشف مسؤول بسلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، يوم الجمعة، عن احتمال تنفيذ عقوبة الإعدام بحق مرتزقة من بريطانيا ومن المغرب شاركوا في القتال ضد الجيش الروسي وضد ميليشيات الجمهورية.

وأوضح فيكتور غافريلوف، رئيس قسم التحقيق في الجرائم ضد سلام وأمن البشرية بقسم التحقيق بمكتب المدعي العام لجمهورية دونيتسك الشعبية، إنه يمكن تطبيق عقوبة الإعدام كعقوبة في جمهورية دونيتسك الشعبية، ضد مجموعة من المرتزقة الأجانب من المملكة المتحدة والمغرب.

وقال ممثل مكتب المدعي العام: "انتهى مكتب المدعي العام لجمهورية دونيتسك الشعبية من التحقيق في قضية جنائية ضد مجموعة من المرتزقة الأجانب من بريطانيا والمغرب الذين شاركوا في التحضير للأعمال العدائية ضد جمهورية دونيتسك الشعبية"، مشيرا إلى أنه "تم نقل القضية إلى إحدى المحاكم الجمهورية للنظر في الأسس الموضوعية، ونتيجة لذلك يمكن تطبيق عقوبة الإعدام على المتهمين، مع مراعاة زمن الحرب".

المصدر: تاس