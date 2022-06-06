مصر.. الكشف عن وقائع جديدة في مذبحة قنا
Globallookpress
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كشفت التحريات الأولية وقائع جديدة في جريمة مقتل أب وأبنائه الـ4 في ما عرفت إعلاميا بمذبحة أبو مناع غرب في دشنا، شمالي محافظة قنا المصرية.
وأكدت التحريات أن المتهم أطلق النار على أسرته بسبب خلافات بينهم على الميراث، حيث قام بقتل شقيقيه وشقيقتيه وانتظر والده حتى العودة من صلاة الفجر، وأطلق عليه وابلا من الأعيرة النارية.
وكان عامل وأبناؤه الأربعة لقوا مصرعهم على يد الابن، وأصيبت الأم بطلقات نارية في الساقين، بقرية أبو مناع غرب في دشنا، شمالي قنا.
المصدر: اليوم السابع