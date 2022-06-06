شاب مصري يرتكب "مذبحة مرعبة" بحق 5 من أفراد أسرته والأمن يتحرك

شهد مركز دشنا بشمال محافظة قنا المصرية، ما وصفته وسائل إعلام بـ"المذبحة المرعبة"، حيث أقدم شاب على قتل 5 من أفراد عائلته.

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وفي التفاصيل، أطلق شاب في قرية أبو مناع وابلا من الأعيرة النارية عل أفراد عائلته، ما أسفر عنه مقتل والده و4 من أشقائه (2 رجال و 2 فتيات).

وتلقى الأمن المصري في قنا، إخطارا من مركز شرطة دشنا، أفاد "بقيام شاب بإطلاق النار على أسرته، ما أسفر عن مقتل 5 من أسرته إصابة أخرى، حيث تبين أن الشاب جمال عبد الناصر إبراهيم، أطلق أعيرة نارية على أسرته، نتج عنها مقتل والده، عبد الناصر إبراهيم أحمد، وشقيقيه أحمد ومحمد، وشقيقتيه، وحيدة ونجاة، وإصابة والدته سعاد وحيد (50 عاما) بطلق نارى بالساقين".

وتم الدفع بعدد من السيارات لنقل الجثث إلى مشرحة مستشفى قنا العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، في حين تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المصدر: "صدى البلد"