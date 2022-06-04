وسائل إعلام: أوكرانيا تطلب من الهند أن تصبح ضامنا لأمنها

قالت صحيفة "The Hindu" نقلا عن مصادر دبلوماسية، إن أوكرانيا طلبت من الهند أن تصبح أحد الضامنين لأمنها.

وبحسب الصحيفة، "طلبت أوكرانيا من الهند أن تصبح أحد الضامنين لأمن البلاد إلى جنب بعض الدول الأخرى.. نتوقع أيضا أن تشارك الهند بنشاط بعد الحرب في إعمار أوكرانيا. ونتوقع أيضا تقديم مساعدات إنسانية إضافية وأدوية وبعض المساعدات الفنية والمالية".

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وفي وقت سابق، أرسلت السلطات الهندية والشركات الخاصة أكثر من 230 طنا من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا.

وذكرت وسائل إعلام في السابق أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد صرح بأن الهند يمكن أن تصبح ضامنا لأمن أوكرانيا إلى جانب الصين وتركيا.

المصدر: نوفوستي