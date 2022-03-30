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كييف تناشد الهند الضغط على روسيا لوقف عمليتها العسكرية

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كييف تناشد الهند الضغط على روسيا لوقف عمليتها العسكرية
Globallookpress
وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا - أرشيف
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ناشدت كييف نيودلهي استخدام علاقاتها الودية مع موسكو لوقف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

وقال وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا في مقابلة مع قناة "NDTV" التلفزيونية الهندية: "كانت أوكرانيا دائما مستهلكا موثوقا به للمنتجات الهندية.. لقد كنا دائما أحد الضامنين للأمن الغذائي للهند.. لقد زودناكم دائما بزيت عباد الشمس والحبوب ومنتجات أخرى. هذه علاقة مفيدة بشكل غير عادي".

وأضاف: "كييف تطلب الآن من نيودلهي الاستفادة من مستوى العلاقات بين الهند وروسيا لإقناع موسكو بوقف العملية الخاصة على الأراضي الأوكرانية".

وردا على سؤال عما إذا كان بإمكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي التوسط بين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال كوليبا: "إذا كان رئيس الوزراء مودي مستعدا للعب هذا الدور، فسوف نحيي جهوده".

المصدر: "تاس" + وكالات

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