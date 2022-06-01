عشية انتهاء هدنة اليمن.. أول رحلة تجارية بين صنعاء والقاهرة منذ 2016

نقلت طائرة تابعة للخطوط اليمنية، اليوم الأربعاء، عشرات المسافرين من صنعاء إلى القاهرة، في أول رحلة تجارية بين العاصمتين منذ عام 2016 ، في إطار الهدنة التي يشهدها اليمن.

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وأفاد المكتب الإعلامي للمبعوث الأممي لليمن بأن 77 شخصا استقلوا الطائرة، التي أقلعت صباحا من المطار المغلق أمام الرحلات التجارية منذ نحو ست سنوات، فيما أفاد مصور وكالة الأنباء الفرنسية بأنه لم يسمح للصحافيين بدخول المطار.

وهذه سابع رحلة تجارية تنطلق من العاصمة صنعاء منذ بدء سريان الهدنة في الثاني من أبريل الماضي. والرحلات الست الأخرى كانت بين صنعاء وعمان في الأردن، ونقلت غالبيتها مرضى يمنيين.

وبموجب اتفاق الهدنة، كان يفترض السماح برحلتين تجاريتين من صنعاء أسبوعيا، لكن خلافات حول مصادر جوازات السفر قلصت أعداد هذه الرحلات التي مثلت بارقة أمل نادرة في الصراع، بعد حرب مدمرة.

وفيما تقترب الهدنة من الانتهاء، حذرت واشنطن أمس الثلاثاء من "صعوبات" تواجه محادثات حول تمديدها.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن المحادثات الرامية إلى تمديد مفعول وقف إطلاق النار "لم تنته بعد، لكن يبدو أنها تواجه بعض الصعوبات".

وأشارت إلى أن بلادها تعتبر وصول المحادثات إلى مأزق مشكلة، قائلة "أشجع الفرقاء في الجانبين على مواصلة تلك الجهود وإيجاد سبيل سلمي لتوفير المساعدات الإنسانية للشعب اليمني".

وخلال فترة الهدنة، تبادلت الحكومة اليمنية والحوثيون اتهامات بخرق وقف اطلاق النار، كما أن الاتفاق لم يطبق بالكامل، وخصوصا ما يتعلق برفع حصار الحوثيين لمدينة تعز بجنوب غرب اليمن، لكنه نجح بالفعل في خفض مستويات العنف بشكل كبير.

المصدر: أ ف ب