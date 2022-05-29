الشرطة الإسرائيلية تصدر بيانا حول الأوضاع الأمنية والاستعدادات في جميع المناطق

أصدرت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بيانا حول الأوضاع الأمنية والاستعدادات لفعاليات ما تسميه "يوم القدس" في جميع المناطق.

وقال المفوض العام للشرطة الإسرائيلية، المفتش ياكوف شبتاي: "تستعد شرطة إسرائيل اليوم لفعاليات "يوم القدس" في جميع أنحاء البلاد، مع انتشار معظم قواتنا الميدانية في حالة تأهب واستعداد قصوى، وجاهزة لأي سيناريو".

وأضاف شبتاي: "نحن مسيطرون في جميع الألوية وعلى جميع الأحداث، بما في ذلك الرد على أحداث محلية حصلت هذا الصباح، تم علاجها بشكل مهني وعلى الفور".

وتابع: "نقوم بجمع استخباراتي كبير يسمح لنا بمنع العمليات في جميع أنحاء الدولة والتفعيل الذكي لقوات الاستجابة..لن نسمح لأي محرض ومخالف بتشويش أحداث اليوم وانتهاك القانون والنظام".

واستطرد المفوض العام للشرطة الإسرائيلية: "من المهم أنه في مواجهة محاولات الاستفزاز من قبل المشاغبين، سيكون هناك أفراد شرطة ومحاربون يردون بمهنبة، وبشكل صارم".

المصدر: RT